Am Freitag, den 15. Februar 2019, erscheint mit Far Cry New Dawn der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe aus dem Hause Ubisoft. Passend dazu hat der französische Publisher nun den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in das Abenteuer ermöglicht.

Far Cry New Dawn ist ab dem 15. Februar für PlayStation 4 und die Xbox One-Gerätefamilie verfügbar.

Quelle: PM Ubisoft