An diesem Freitag erscheint die Remastered-Version von dem PlayStation 3-Klassiker Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin für die PlayStation 4. Am gleichen Tag erscheint auch die Umsetzung des Originals für die Nintendo Switch, sodass auch Nintendo-Fans das beliebte Rollenspiel nachholen können.

Passend zum bevorstehenden Release wurde nun der offizielle Launch-Trailer der Remastered-Version veröffentlicht, den wir euch an dieser Stelle eingebunden haben:

Quelle: Bandai Namco Entertainment