Square Enix darf sich über einen tollen Verkaufserfolg rund um das aktuelle Action-Rollenspiel Kingdom Hearts III freuen. In nur wenigen Tagen wurden alleine in Deutschland mehr als 100.000 Exemplare (digital und in physischer Form) des magischen Disney-Abenteuers für PlayStation 4 und Xbox One verkauft. Somit erhält Kingdom Hearts III vom game, dem Verband der deutschen Games-Branche, die Auszeichnung „Sales Award in Gold“. Weltweit hat sich Kingdom Hearts III bereits über 5 Millionen Mal verkauft – und damit einen neuen Rekord für das erfolgreiche Franchise aufgestellt.

In Kingdom Hearts III folgen Langzeitfans und Neueinsteiger den aufregenden Abenteuern von Sora, einem jungen Schlüsselschwertträger, der das Universum vor der bösen Macht der Herzlosen beschützen soll. Sora verbündet sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy, Gesandten von König Micky aus Schloss Disney, mit anderen Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

Quelle: PM Square Enix