Trials Rising Guide: Das sind die Standorte der Goldenen Eichhörnchen

In Trials Rising warten nicht nur rasante Rennen und unzählige Hindernisse auf euch, auch gibt es auf jeder Strecke ein verstecktes goldenes Eichhörnchen. Diese Sammelgegenstände belohnen euch neben der wertvollen Währung, auch noch mit dem einen oder anderen Kleidungsstück. Wir haben uns in unserem Guide mit den putzigen Collectibles befasst und haben die, welche wir bereits gefunden haben, einmal zusammengefasst. Das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass die aufgelisteten Eichhörnchen noch nicht vollzählig sind und wir den Guide mit der Zeit immer wieder erweitern werden!

Amerikanische Anfänger / American Rookies

Breaking Bad

Fahrt ungefähr bis zur Hälfte der Strecke, wo ihr über ein Häuserdach fahren müsst. Springt auf der anderen Seite des Daches wieder runter, sodass ihr vor dem sechsten Checkpoint steht. Rollt rückwärts durch ein paar morsche Holzbretter in das Haus hinein. Hier findet ihr vermutlich das erste Eichhörnchen.

Happy Camper

Spielt die Strecke bis zum neunten Checkpoint. Hinter dem Checkpoint springt ihr über die Schanze auf die andere Seite und lasst euch im Anschluss wieder nach hinten rollen. Versucht unter die Plattform zu gelangen, auf welcher sich Kontrollpunkt 9 befindet. Der Sammelgegenstand befindet sich dort in einem Lagerfeuer.

MX and the City

Relativ nah am Ende des Levels müsst ihr über eine befahrene Straße springen, um die Strecke abzuschließen. Wollt ihr hingegen das putzige Collectible haben, solltet ihr euch auf die Straße fallen lassen und den Autos ausweichen, bis ihr irgendwann einen gelben Schulbus erkennen könnt. Dieser Bus schiebt das Tierchen quasi vor sich her.

Yellowstone Caldera

Dieses goldene Eichhörnchen ist wirklich ein wenig Tricky und könnte den einen oder anderen Versuch abverlangen. Versucht nicht all zu schnell zu fahren, weil ihr sonst die Passage verpassen könntet. Haltet also Ausschau nach der Stelle, wo ihr euch mit starkem Wasserdruck nach oben katapultieren lassen könnt. Nehmt ordentlich Anlauf, fahrt auf das „Katapult“ zu und lasst euch in die Luft schleudern. In der Luft müsst ihr euch per Knopfdruck von eurem Sitz lösen und versuchen in den Korb eines Heißluftballons zu treffen.

Canyon Crash

Hier befindet sich das Eichhörnchen relativ am Anfang. Direkt nach dem Start, werdet ihr durch eine Falltür nach unten fallen, bevor ihr aber schließlich den Abgrund überwindet, bremst ab und verharrt für einen Moment. Ihr werdet, wenn ihr ein wenig gewartet habt, einen Vogel am Hintergrund kreisen. Irgendwann wird dieser aufhören Kreise zu ziehen und fliegt in eure Richtung, sodass er zwischen der Schlucht hindurchfliegt. Springt im richtigen Moment von der Schanze ab und schnappt euch den Sammelgegenstand vom Rücken des Tiers.

Lights, Camera, Action!

Wenn ihr die spinnartigen Roboter hinter euch gelasst habt, springt nicht direkt über die darauf folgende Sprungschanze. Viel eher lasst ihr euch in die kleine Lücke fallen, fahrt durch die Paletten und anschließend gelangt ihr durch eine Tür in einen neuen Sektor. Hier erinner alles ein wenig an eine Art Kinderzimmer. Das Eichhörnchen befindet sich in diesem Bereich quasi auf dem Weg und kann kaum verfehlt werden.

Hard Hat Zone

Ganz einfach und simpel. Lasst vom Startpunkt direkt nach unten fallen und legt den Rückwärtsgang ein. In dem Rohr werdet ihr fündig.

Lumbering On

Schätzungsweise ab 75% der Strecke wartet ein Sprung über einen fahrenden Zug oder zumindest über Gleise auf euch. Vorher müsst ihr das ein oder andere Scheunendach hinter euch lassen. Kommt ihr zum besagten Sprung, führt diesen nicht aus, sondern lasst euch am Ende der Sprungschanze herrunterfallen und rollt dort zurück, bis ihr den Nager eingesammelt habt.

Europa Anfänger-Cup / Euro Starter Cup

True Scotsman

Nachdem ihr gegen das Pendel gesprungen seid, findet ihr unter euch eine weitere Sprungmöglichkeit, die euch über einen riesigen Abhang schickt. Fahrt auch hier langsam an die Kante heran und lasst euch anschließen unten auf eine weitere Schanze fallen. Lasst euch nach hinten rollen und schon werdet ihr mit einem weiteren „Golden Squirrel“ belohnt.

El Tomate

In El Tomate ist der goldene Knabe wieder etwas besser versteckt. Auf der Strecke werdet ihr immer wieder an einigen Katapulten vorbeimüssen, bis euch ganz zum Schluss ein riesiges Katapult in Richtung Ziel befördert. Und hier wird es entscheidend. Am besten versucht ihr euch auf dem Wurfarm so zu positionieren, dass ihr nicht sonderlich weit fliegt (orientiert euch an Checkpoint 12). Anschließend lasst ihr euch mit dem Rückwärtsgang soweit nach hinten rollen, bis ihr an den Abgrund gelangt, welches direkt an das besagte Wurfgerät angrenzt. Rollt rückwärts in den Abgrund und ihr werdet einen geheimen Holzboden durchschlagen und im Anschluss einen geheimen Sektor unterhalb des Levels erreichen. Ganz automatisch werdet ihr auf das hier versteckte goldene Eichhörnchen fallen.

Fortsetzung folgt…

