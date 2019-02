Lange mussten sich Fans gedulden, nun ist es endlich da! Codemasters veröffentlichte heute die DiRT Rally 2.0 Day One Edition für PlayStation 4 und Xbox One. Zur Einstimmung geht auch ein neuer Trailer an die Startlinie, der das bisherige Presse-Feedback zum Spiel zusammenfasst:

DiRT Rally 2.0 ist die Fortsetzung des, von Kritikern und Fans, hoch gelobten DiRT Rally aus dem Jahr 2015, die nahtlos an den Vorgänger anknüpft und durch verschiedene Verbesserungen im Spieldesign, das Fahrgefühl noch realistischer gestaltet.

Neue strategische Möglichkeiten für die Spieler umfassen dabei die Wahl der richtigen Reifen abhängig vom Untergrund und der Länge der jeweiligen Strecke oder dem eigenen Fahrstil. Zusätzlich spielt die Veränderung der Untergründe im Lauf einer Rallye eine entscheidende Rolle. Ob die Startposition 20 oder 120 ist sorgt für starke Differenzen im Fahrverhalten der Vehikel, je nach Abnutzungsgrad oder Fahrbahnverschmutzung. Das Fahrzeug auf abgenutzten Strecken mit zahllosen Schlaglöchern und ausgefahrenen Spurrinnen auf der Strecke zu halten, erfordert Nerven aus Stahl. Das Gefühl die Herausforderungen, die DiRT Rally 2.0 den Spielern stellt zu meistern, ist dafür unbeschreiblich.

Quelle: Codemasters PM