Von vielen Nutzern wurde es schon lange gewünscht und nun ist es endlich so weit. Für Nutzer des Nintendo Switch Online Programmes erscheint morgen Super Nintendo Entertainment System im Eshop. Zum Lineup gehören 20 Titel, wie Star Fox, Stunt Race FX, Zelda: A Link to the Past und Super Mario World. Außerdem wird wie beim NES ein exklusiver Controller erscheinen (29,99$)