Neben den neuesten Games, kann man Videospieler wohl am meisten mit coolem Merchandise begeistern, welches sich vor allem bei Sammlern einer großen Beliebtheit erfreut. Passenderweise wissen das auch unsere Freunde von Bethesda und haben uns für euch ein paar coole Fanpakete zusammengestellt, die wir unter allen Teilnehmer(innen) dieses Gewinnspieles verlosen dürfen.

Die Preise in dieser Woche:

Paket 1: Eine Maske aus Fallout, ein Fallout 76-Bierdeckel, eine Rage 2 Keule, ein Rage 2 Notizbuch sowie ein Risiko-Spiel von The Elder Scrolls V: Skyrim

Paket 2: Eine Maske aus Fallout, ein Fallout 76-Bierdeckel, eine Rage 2 Keule, ein Rage 2 Notizbuch, ein Prey-Schlüsselanhänger sowie ein Artbook der Elder Scrolls-Reihe

Paket 3: Eine Maske aus Fallout, ein Fallout 76-Bierdeckel, eine Rage 2 Keule, ein Rage 2 Notizbuch, ein Fallout Glas sowie ein Set mit Bierdeckeln zu Wolfenstein 2

Teilnahmebedingungen:

Um an der aktuellen Gewinnspielaktion teilnehmen zu können, müsst ihr uns eine kleine Frage beantworten. Wir möchten von euch wissen, mit welchem Spiel aus dem Hause Bethesda ihr euch am meisten bei den heißen Temperaturen auf Touren bringen könnt und warum? Stellt ihr euch in Doom Monstern aus der Hölle entgegen oder erkundet ihr lieber weitläufige Landschaften in Skyrim?

Sendet uns eure favorisierte Wahl per E-Mail und dem Betreff: „Bethesda Sommer-Gewinnspiel“ bis zum Ablauf des 25. August 2019 an Chris“at“gamezgeneration.de und ergänzt eure Wahl mit einer kurzen Begründung.

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Bethesda Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Bethesda für die Gewinnspielkooperation