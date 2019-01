Frohlockten wir letzte Woche noch das Jahr sei langsam erwacht und der Release Zug fahre los? In den Neuerscheinungen in KW 04 wurden wir leider eines Besseren belehrt und taten uns schwer überhaupt Spiele in den offiziellen Stores zu finden. Im Playstation Store herrschte abgesehen vom Highlight der Woche, der Neuauflage von Resident Evil 2, sogar ganz Ebbe und wir mussten unsere grauen Zellen stark beanspruchen um noch den einen oder anderen angekündigten aber nicht gelisteten Release zu finden. Auch sonst sind, abgesehen vom genannten Zombie-Kracher, keine großen Spiele zu sehen. Daher: Seht euch an was wir gefunden haben und habt eine schöne Woche.



Die Top 5 Neuerscheinungen in KW 04 im eShop der Nintendo Switch

At Sundown: Shots in the Dark – Dienstag, 22. Januar 2019

Ein Topdown Shooter für bis zu vier Spieler in kleinen Arenen. Mit Online-Modus. Sein volles Potentialö dürfte sich allerdings zu viert auf der Couch entfallten. Denn da kann man boxen, wenn einen der Nachbar zu oft erwischt.

Diverse Doodle God Ableger gibt es auf beinahe allen Plattformen, die man sich vorstellen kann. Nun ist die Hybridkonsole an der Reihe. Ihr spielt Gott. Im warsten Sinne des Wortes. Erschafft eure eigene Welt, spielt mit den Elementen, schaut was passiert. Launig für zwischendurch.

Mit dem Götter-Gemetzel tretet ihr als Gott gegen andere euresgleichen an und versucht als Team siegreich aus der Arena hervorzugehen. Wer das Founders Pack noch in der ersten Wochenhälfte vorbestellt erhält ab heute nicht nur Zugriff auf SMITE, sondern auch einige Boni. Außerdem enthält das Pack als eine Art Season Pass auch später erscheinende Götter im Spiel. Ein Port, der auf der Switch gut ankommen dürfte.

Das Rundentaktikspiel lässt euch gegen das Bösesete vom Bösen kämpfen. Gegen Nazis. Das Genre erlebt derzeit ein Revival und konnte auf der Switch schon mehrfach gut umgesetzt werden. Hier ist der nächste Kandidat, der sich beweisen möchte.

Ein Puzzle Plattformer mit nettem Leveldesign und günstigem Preis. Die Mischung aus Rätseln und schnellem Jump n Rund dürfte auf Nintendos Swoitch gute Karten haben und stellt auf dieser daher das Ende unserer Neuerscheinuungen in KW 04

Top 5 Neuerscheinungen in KW 04 im Microsoft Store der Xbox One

Die Erde wird von Aliens angegriffen. Schon wieder! Eigentlich ja nicht von Aliens, sondern von ihrer GEheimwaffe. Feindseligem Gemüse. Ihr regelt das im Oixel-Indie-Look Modell Farbenfrohb aus der Topdown Perspektive. Kleines Game für kleines Geld.

Kleines flinkes Action-RPG in netter Topdown Optik für wirklich kleines Geld.

Sicher erwarten viele Gamer auf verschiedenenen Systemen heiß, wie die Geschichte um die zwei Brüder weiter geht. Welche Geschichte? Wir wollen die hier nicht spoilern, die auf den Release der gesamten Staffel warten um zu spielen. Daher schweigen wir. Das ist auch irgendwie strange, oder?

Endlich ist es so weit. Resident Evil 2 bekommt eine heiß ersehnte Neuauflage in modernem Gewandt. Zuvor habt ihr noch Zeit die halbstündige Demo zu spielen.

Top 5 Neuerscheinungen in KW 04 im Playstation Store der Playstation 4