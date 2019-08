Wie der Verband der deutschen Games-Branche, kurz game, kürzlich bekannt gab darf sich Nintendo über erfolgreiche Verkaufszahlen von Super Mario Maker 2 (unser Testbericht) in Deutschland freuen. Nach gut einem Monat nach Release hat die kreative Bausimulation den begehrten „game Sales Award“ in Gold gewonnen. Das bedeutet, dass sich Super Mario Maker 2 allein in Deutschland bis Ende Juli bereits über 100.000 Mal verkaufen konnte.

Auch Crash Team Racing Nitro-Fueled erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie Metro Exodus konnten sich bis Ende Juli über 100.000 Mal in Deutschland verkaufen und den begehrten Award einheimsen.

Quelle: game