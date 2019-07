505 Games, der Publisher von Portal Knights gibt via Twitter bekannt, dass Duoyi Network an einem MMO zu Portal Knights arbeitet. Hierbei sind allerdings die Plattformen auf denen der Titel erscheinen soll noch unbekannt.

Es sollen die Keyfeatures aus Portal Knights übernommen werden, darunter die Sandbox-, Konstukrions-, und RPG-Elemente. Gleichzeitig werden MMO-Mechaniken implementiert und ein sogenanntes Freemium-Monetarisierungsmodell angewandt.

Die Spieler werden die Welt von Portal Knights in einem größeren Maßstab als je zuvor erkunden können. Dabei sollen Sie ein komplett neues Gameplay erfahren. Darunter fallen: Das Navigieren durch selbst erstellte Karten, das Erstellen und Beitreten von Gilden, eine Gruppenoption, das Herausfordern anderer Städte und mehr.

Aktuell gibt es keinen Releasetermin, allerdings wird eine Demo auf der China Joy in Shanghai (02.08. – 05.08.) gezeigt.

