Inertial Drift angekündigt

Der Publisher PQube gibt bekannt, dass Northern Softworks an Ihrem neuen Arcade-Rennspiel Inertial Drift arbeiten. Hierbei handelt es sich um einen rasanten 1:1 Arcade-Racer. Der Titel will durch die Einführung von Twin-Stick-Bedienung das Driften gänzlich neu gestalten. Ebenso wird es 16 verschiedene Fahrzeuge geben, jeder der Boliden soll ein andere Handling vozuweisen haben. Auch einen Karrieremodus wird der Titel mitbringen, darüber hinaus könnt Ihr euch im lokalen Multiplayer mit euren Freunden messen. Mit einem Mix aus 90´s Racern und einem Anime Stil soll eine „old-school meets new wave“ Optik entstehen.

Inertial Drift soll im Frühjahr 2020 für die Sony Playstation 4, die Microsoft Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen.

