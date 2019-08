Razer Viper: Neue Esport-Maus mit optischen Switches vorgestellt

Peripherie-Hersteller Razer hat eine neue Maus vorgestellt, die den hohen Esport-Ansprüchen gerecht werden soll. Die Razer Viper ist eine in Zusammenarbeit mit Esport-Profis entwickelte Gaming-Maus mit den neuen Razer Optical Mouse Switches. Sie bietet den Razer 5G Optical Sensor und minimalen Kabelzug dank des Razer Speedflex-Kabels, das die Razer Viper für absolute Kontrolle im kompetitiven Wettbewerbs-Umfeld auslegt.

Razer Viper vorgestellt

Dabei setzt die Razer Viper erstmals auf die neuen Optical Mouse Switches, die schnellsten Switches von Razer, die eine dreimal so hohe Betätigungsgeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Maus-Switches bieten.

Mechanische Switches senden ein elektrisches Signal über Metallkontakte und erzeugen eine störende Rückfederung, die mehrere Signale und so ungewollte Mehrfachklicks zur Folge haben kann. Um sicherzustellen, dass nur ein Klick ausgelöst wird, wird eine Entprell-Verzögerung eingesetzt – das resultiert in einer langsameren Reaktionszeit.

Die Razer Optical Switches optimieren das Gaming-Erlebnis: Es wird kein physischer Kontakt für das Senden eines Signals benötigt. Ein Infrarotlichtstrahl, der durch eine kleine Kammer zu einem Auslöser geleitet wird, sendet ein elektrisches Signal zum Computer. Die Switches reagieren sofort auf jede Eingabe, damit jede Aktion genau in dem Moment ausgeführt wird, wenn der Spieler es möchte. Jeder Switch ist auf bis zu 70 Millionen Klicks ausgelegt und für den Turniergebrauch designt, um schnelle Geschwindigkeiten und höchste Präzision für Gamer zu gewährleisten.

Von Esport-Profis entwickelt

Die rund 90 Euro teure Viper richtet sich vor allem an Profi-Spieler und wurde von einigen der weltweit besten Esport-Athleten getestet. MIBR CS:GO-Legende Epitácio ‘TACO’ de Melo hat den Prototyp der Razer Viper im vergangenen Jahr in zahlreichen Turnieren genutzt.

Mit nur 69 Gramm ist die Viper die leichteste, kabelgebundene Maus von Razer. Für das leichtgewichtige Design ist keine skelettartige Bauform nötig, was in einem robusten, beidhändig nutzbaren Formfaktor, der keine Kompromisse in Sachen Features und Haltbarkeit macht, mündet. Die leichte Bauform der Viper zielt auf die Ansprüche von Gamern in Esport-Wettbewerben ab. Die Viper bietet Razers 5G Optical Sensor mit einer nativen Auflösung von 16.000 DPI, 99,4 % Auflösungsgenauigkeit und Tracking mit 450 Inches Per Second (IPS).

DPI-Einstellungen können über die Synapse 3-Software auf dem Onboard-Speicher definiert werden. Gamer können ihre Einstellungen jederzeit auf ihrer Razer Viper sichern und überall mit hinnehmen. Sie bietet darüber hinaus acht programmierbare Tasten, die mit Makros und Sekundärfunktionen individualisiert werden können.

Über die offizielle Homepage könnt ihr die Razer Viper bereits jetzt zum Preis von 89,99 Euro erstehen. Die Auslieferung an den Handel soll im 3. Quartal 2019 erfolgen.