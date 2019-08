Call of Duty: Modern Warfare Details zum Multiplayer bekannt

Infinity Ward hat Einzelheiten zum Multiplayer ihres neuen Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht. Laut Activision soll der neue Multilplayer das beste Kimme und Korn Gameplay bieten, darüber hinaus soll sich das Spiel viel taktischer und strategischer spielen lassen.

Call of Duty will seinen Multiplayer neu definieren, so gibt es neben dem gewöhnlichen 6 vs 6 Modus auch den so genannten Feuergefecht Modus. Dieser findet auf engstem Raum statt und es stehen sich zwei Teams á zwei Spielern gegenüber. Außerdem wird es einen 10 vs 10 als auch einen 20 vs 20 Modus geben. Beim Bodenkrieg handelt es sich um einen Modus welcher intensive Kämpfe mit über 100 Spielern handeln soll.

Waffen dürfen in COD natürlich nicht fehlen. Diese wurden komplett überarbeitet und dem Spieler steht die bis dato größte Waffenauswahl in einem Call of Duty zur Verfügung. Darüber hinaus habt Ihr Anpassungs- und Individualisierungsmöglichkeiten mit dem neuen Waffenschmied-System.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Modern Warfare bietet die modernste Grafik und authentisches Sound-Design mit realistischer Rückstoß- und Waffen-Ballistik im gesamten Spiel. Zudem sorgen Spielmechaniken wie Durchschüsse, Waffenaufsätze, das Durchbrechen von Türen und Nachtsicht-Multiplayer-Maps mit Nachtsichtgeräten für ein umwerfendes taktisches Erlebnis.

Infinity Ward kündigt außerdem noch eine offene als auch geschlossene Beta für ihren neuen Modern Warfare Teil an. Somit kann man sich schon einen Vorabeindruck für den Titel einholen. Die Beta wird sogar Crossplay unterstützen. In wie weit das möglich ist müssen wir bis dahin abwarten. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25.10.19.

Playstation 4 exklusive Beta 12.09. – 13.09. (Vorabzugang, PS4) 14.09. – 16.09. (Offene Beta, PS4)

Beta mit Crossplay 19.09. – 20.09. (Vorabzugang, PC und Xbox One; Offene Beta, PS4) 21.09. – 23.09. (Offene Beta, PS4, PC, Xbox One)