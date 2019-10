Super Monkey Ball: Banana Blitz HD mit Sonic

Sega gab gestern bekannt, dass Sonic the Hedgehog ein spielbarer Charakter in Ihrem neuen Actionspiel Super Monkey Ball: Banana Blitz HD sein wird. So soll Sonic als Charakter über eine unglaubliche Geschwindigkeit verfügen. Nutzt man ihn, werden alle Bananen zu den bekannten goldenen Ringen gewandelt sowie die Soundeffekte angepasst. Weiterhin kann der Spieler neue Kostüme freischalten, indem er einfach das Spiel durchspielt. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erscheint am 29.10.2019 für die Nintendo Switch, die Microsoft XBox One und die Sony Playstation 4.

