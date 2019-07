The Witcher-Fans warten aktuell ungeduldig auf die Serien-Adaption rund um den Hexer Geralt, die noch in diesem Jahr über den Streaming-Dienst Netflix erscheinen soll. Auf der San Diego Comic Con wurde nun ein erster Trailer zur The Witcher-Serie veröffentlicht, der erste Eindrücke zur Umsetzung ermöglicht:

Einen genauen Starttermin der Serie will Netflix im Laufe des Jahres noch bekanntgeben.

Quelle: Netflix