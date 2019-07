Nintendo Deutschland hat kurz vor dem Release am kommenden Freitag einen neuen Trailer zu Fire Emblem: Three Houses veröffentlicht. In dem Trailer bekommt ihr neue Einblicke in die „Militärakademie“, in der die Schülerinnen und Schüler in der Kriegskunst unterrichtet werden.

Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli 2019 exklusiv für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo auf Youtube