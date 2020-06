LEGO Gruppe und Nintendo präsentieren die gemeinsamen LEGO-Produkte

Unlängst ist es kein Geheimnis mehr, dass sich LEGO und Nintendo zusammengetan haben, um die Marke „Super Mario“ in das beliebte Bauklötzchen-Format zu bringen. In einer Pressemitteilung von Nintendo wurde jetzt das komplette Portfolio von LEGO bekanntgegeben. Während das Starterset mit einer interaktiven LEGO Super Mario Figur schon recht lang sein Unwesen zum Vorbestellen im Netz treibt und voraussichtlich am 1. August 2020 erscheinen wird, soll das gesamte Repertoire noch 13 weitere Sets beinhalten. Darunter fällt unter anderem eine Festung des ikonischen Bösewichts Bowser, eine Schatzsuche mit Toad oder ein Bauset, welches eine gefährliche Lava-Szenerie darstellt.

Das Jump ’n‘ Run als Baustein-Format

Jedes der vielen Sets soll dabei neue Speilherausforderungen bieten und euch dazu animieren ein facettenreiches Abenteuer für den beliebten Klempner zu gestalten.

Im Starter-Set sind sieben Aktionssteine enthalten, mit welchem die interaktive LEGO Mario Figur dank kleinem LCD-Bildschirm originalgetreu interagieren kann. Wie in den Videospielen sammelt ihr somit die obligatorischen Münzen ein und lasst den Klötzchen-Helden über von euch kreierte Hindernisse hüpfen. Des Weiteren wird es noch weitere Power-Up-Anzüge für Mario, beispielsweise Katzen-Mario oder Baumeister-Mario, geben. In den Überraschungs-Packs findet ihr zudem bekannte Gegner der Mario-Spielen. Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep, Blooper, Urchin oder Peepa dienen dabei nicht nur den Zweck sie aufzubauen und Mario das Leben schwer zu machen, sondern sollen sich auch noch hervorragend sammeln lassen.

13 neue LEGO Super Mario Sets wurden vorgestellt

Takashi Tezuka, Geschäftsführer und Spieleproduzent von Nintendo Co., Ltd. sagt dazu:

„Mit der heutigen Ankündigung wurden 13 neue LEGO Super Mario Sets vorgestellt, und ich bin sehr gespannt, wie sich mit den einzigartigen Power-Up Packs das Spielerleben unserer Kunden verändern wird,”

…

„Beim Spielen hat jeder von uns unterschiedliche Vorlieben, eine individuelle Fantasie und Vorstellungskraft. Indem bereits vorhandene LEGO Steine und neue LEGO Super Mario Erweiterungs-Sets in das Spiel integriert werden, können verschiedenste Super Mario Welten gestaltet und diese auf unendliche Art und Weise immer wieder neu erlebt werden.”

Auch Jonathan Bennink, Digital Design Lead von LEGO Super Mario gibt ein Statement zu seinen Produkten ab und spricht von einer unglaublichen Resonanz über die vorgestellten Produkte:

„Die Reaktion auf LEGO Super Mario war unglaublich,”

…

„Super Mario ist eine echte Legende und Fans haben schon sehnsüchtig auf Details zu den neuen Produkten gewartet. Unsere gesamte Produktpalette – angefangen bei den Starter-Sets über die Power-Up Packs, bis hin zu den Erweiterungs- und Charaktersets wurden kreiert, um Mario, seine Freunde – und natürlich auch Feinde – zum Leben zu erwecken. Wir lieben es, wie kreativ Nintendo und LEGO Fans sind, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sie mit Super Mario in der physischen Welt interagieren werden.”

Neben den 13 Sets, die wir euch gleich natürlich noch genauer auflisten, wird es zum Verkaufsstart der LEGO Super Mario Produktpalette eine kostenlose LEGO Super Mario App geben. Die App soll das Spielerlebnis unter anderem mit digitalen Bauanleitungen für neue Spiellevel oder High-Score-Listen erweitern.

Hier jetzt das LEGO Super Mario Sortiment, welches ab dem 1. August 2020 an den Start gehen wird. Bereits jetzt sind die einzelnen Artikel bereits auf www.LEGO.com und ausgewählten Stores auf der ganzen Welt je nach Verfügbarkeit vorbestellbar:

Starter-Set:

LEGO® Super Mario™ Abenteuer mit Mario (71360): 59,99 EUR (UVP*), 74,90 CHF (UVP*)

Erweiterungs-Sets:

LEGO ® Super Mario ™ Bewachte Festung (71362): 49,99 EUR (UVP*), 64,90 CHF (UVP*)

(71362): 49,99 EUR (UVP*), 64,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Wüsten-Pokey (71363): 19,99 EUR (UVP*), 26,90 CHF (UVP*)

(71363): 19,99 EUR (UVP*), 26,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Wummps Lava-Ärger (71364): 19,99 EUR (UVP*) 26,90 CHF (UVP*)

(71364): 19,99 EUR (UVP*) 26,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Piranha-Pflanze-Powerwippe (71365): 29,99 EUR (UVP*), 37,90 CHF (UVP*)

(71365): 29,99 EUR (UVP*), 37,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Riesen-Kugelwillis (71366): 29,99 EUR (UVP*), 37,90 CHF (UVP*)

(71366): 29,99 EUR (UVP*), 37,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Marios House und Yoshi (71367): 29,99 EUR (UVP*), 37.90 CHF (UVP*)

(71367): 29,99 EUR (UVP*), 37.90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Toads Schatzsuche (71368): 79,99 EUR (UVP*), 109,00 CHF (UVP*)

(71368): 79,99 EUR (UVP*), 109,00 CHF (UVP*) LEGO® Super Mario™ Bowsers Festung (71369): 99,99 EUR (UVP*), 129,00 CHF (UVP*)

Power-up Packs:

LEGO ® Super Mario ™ Feuer-Mario – Anzug (71370): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*)

(71370): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Propeller-Mario – Anzug (71371): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*)

(71371): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*) LEGO ® Super Mario ™ Katzen Mario – Anzug (71372): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*)

(71372): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*) LEGO® Super Mario™ Baumeister-Mario – Anzug (71373): 9,99 EUR (UVP*), 12,90 CHF (UVP*)

Zehn Sammelfiguren:

LEGO® Super Mario™ Mario-Charaktere-Serie (71361): 3,99 EUR (UVP*), 4,90 CHF (UVP*)

*Unverbindliche Preisempfehlung

Quelle: Nintendo Pressemitteilung