Die Neuerscheinungen in KW 10 sind gewissermaßen des Teufels. Der kommt jedenfalls im Titel unseres Highlights der Woche vor. Na, erraten? Natürlich meinen wir Devil May Cry 5. Abgesehen davon startet der März aber auch eher ruhig. Dennoch hoffen wir euch einige zusätzliche Perlen herausgesucht zu haben, wie beispielsweise I and Me auf der Xbox One.



Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 10 im eShop der Nintendo Switch

R.B.I. Baseball 19 – Dienstag, 5. März 2019

Die Baseball-Sim für Konsolen kommt mittlerweile in einem für Sportspiele üblichen, recht verlässlichen Turnus. Hierzulande ist Baseball nicht sehr beliebt. Für Freunde des langsamen US-Sports erscheint dieses Spiel allerdings fast alternativlos.

Wieder ein Spiel, welches sich für vergleichsweise kleines Geld an Rätselfreunde richtet. Verglichen mit vielen Genrevertretern auf der Switch allerdings in recht anständiger Optik.

Sich selbst versteht das Spiel als Rundenstrategie der alten Schule. Genrefans können in der Tat zugreifen und sich alle drei Spiele der Reihe für kleines Geld sichern.

Zeitmanagement Spiel für nur knapp sieben Euro. Optisch nicht unbedingt ansprechend könnte das Spiel aber für die wenigen Fans von Zeitmanagement Spielen interessant sein, zu diesem Preis. Ihr habt den Bau von Mount Rushmore zu beaufsichtigen und als Bauleit7er die Deadlines durch kluges Management einzuhalten.

Schneller Twin-Stick Shooter für zwischendurch. Ihr ballert euch durch androidische Gegnerhorden und habt ein teils recht interessantes Level-Design vor euch.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 10 im Microsoft Store der Xbox One

R.B.I. Baseball 19 – Dienstag, 5. März 2019

Die Baseball-Sim für Konsolen kommt mittlerweile in einem für Sportspiele üblichen, recht verlässlichen Turnus. Hierzulande ist Baseball nicht sehr beliebt. Für Freunde des langsamen US-Sports erscheint dieses Spiel allerdings fast alternativlos.

Einen schrecklichen Anschlag gilt es in diesem detektivischen Thriller aufzuklären, in welchem ihr gar keinen Detektiv spielt sondern einen Journalisten. Welch unerwarteter Story-Twist, schon hier in der Release-Liste. Die weiteren Qualitäten des Spiels, das durchaus eine Empfehlung wert sein könnte, dürft ihr ab heute selbst ermitteln.

Nicht nur Pixelgrafik, sondern auch New York und Polizeileben der 80er verbindet dieses Spiel. 11 bit studios lassen euch hier als Detective Jack Kelly in allerlei Hinsichten die Retro Keule spüren. Könnte ein kleiner Indie Geheimtipp werden, den Konsoleros sich mal ansehen sollten.

In diesem Plattformer steuerzt ihr nicht eine sondern zwei Figuren. Gleichzeitig. wollt ihr also mit einer ein Hindernis überspringen, dann könntet ihr die zweite hierbei versehentlich in den Tod springen lassen. Interessantes Konzept in ansprechender Optik.

Serienfans aufgepasst. Endlich dürft ihr euch wieder durch Dämonen schnetzeln und diese in beliebter Serientradition zurück zur Hölle schicken. Denn nach langer Wartezeit ist es nun endlich soweit. Der fünfte Ableger der Devil May Cry Reihe landet in den Stores der Konsolen.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 10 im Playstation Store der Playstation 4