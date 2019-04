Sehr erfreuliche Nachrichten rund um das neueste Werk der Bloodborne- und Dark Souls-Entwickler Sekiro: Shadows Die Twice. Der Titel hat sich augenscheinlich schon kurz nach Release in die Herzen der Fans und an die Spitze der Charts gekämpft! Mit einem „Must-Play“-Status auf Metacritic, den nur ein Prozent aller Spiele jedes Jahr erreicht, und Bewertungen von 90+ über alle Plattformen hinweg hat sich der Titel insgesamt auf PlayStation 4, Xbox One und PC in weniger als 10 Tagen über 2 Millionen Mal verkaufen können.

Michelle Fonseca, Vice President of Product Management and Marketing bei Activision äußerte sich zum Erfolg wie folgt:

„Sekiro: Shadows Die Twice ist ein äußerst besonderer und einzigartiger Gewinn für Activisions Portfolio von Spielen. Es war eine Ehre, mit FromSoftware zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, Spielern auf der ganzen Welt eine brandneue Reihe näherzubringen “ […] „Die Fans haben Sekiro: Shadows Die Twice zu einem der unglaublichsten Verkaufsstarts im laufenden Jahr 2019 verholfen. Das Spiel schlägt sich wunderbar auf allen Plattformen, inklusive PC, und wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung von Spielern und Kritikern. Die Freude der Fans, wann immer sie eine Herausforderung meistern, ist wirklich ansteckend.“

Am Tag der Veröffentlichung war Sekiro: Shadows Die Twice das am häufigsten angesehene Spiel auf Twitch. Das Spiel wurde innerhalb einer Woche auf Twitch 1,1 Milliarden Minuten angesehen.

Unseren Guide zum Spiel könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Quelle: Activision