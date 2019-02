Wie gewohnt, so warten auch im März im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Xbox 360- und Xbox One Zocker mit Gold-Mitgliedschaft. Dabei stehen zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung. Letztere können wie gewohnt dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One heruntergeladen und gespielt werden.

Folgende Titel finden im März 2019 ihren Weg in das Games with Gold-Angebot:

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (1. bis 31. März auf Xbox One verfügbar)

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (16. März bis 15. April auf Xbox One verfügbar)

Star Wars Republic Commando (1. bis 15. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar)

Metal Gear Rising: Revengeance (16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar)

Quelle: Pressemeldung Microsoft Xbox