Die Sommerferien für eine abenteuerliche Reise in ferne Länder nutzen? Kein Problem! Denn mit KoeiTecmo könnt ihr aktuell viele spannende Abenteuer in unterschiedlichen Zeitepochen und fantasievollen Schauplätzen genießen. Egal ob die spannenden Warriors-Gefechte in Dynasty Warriors 9: Empires, einer wundervollen Rollenspiel-Reise in Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream oder aber dem Nintendo Switch-Spiel Blue Reflection: Second Light – hier kommt wirklich jeder Geschmack auf seine Kosten.

Die Preise in dieser Gewinnspielwoche:

einmal Dynasty Warriors 9 Empires für Xbox One bzw. Xbox Series X

einmal Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream für PS4

einmal Blue Reflection: Second Light für Nintendo Switch

Jedes dieser drei Spiele ist einzigartig auf seine Art und Weise und bietet Spielspaß für jeden Geschmack. Daher wollen wir in dieser Gewinnaktion einfach von euch wissen welches Spiel euch am meisten reizt und warum. Bitte begründet eure Wahl mit ein paar Sätzen, um in dem Gewinntopf zu landen.

Sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Abenteuer mit Koei Tecmo Sommer Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme besteht bis zum 14. August 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Koei Tecmo beziehungsweise Koch Media Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 14. August 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Koei Tecmo für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles