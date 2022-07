Im Sommer 2022 geht die NERF Dart Blaster Liga (kurz: NDBL) in die vierte Runde. In dieser Liga treten vier Teams bestehend aus Influencer:innen gegeneinander an und zeigen wie vielfältig und spannend der NERF Teamsport sein kann.



Für Spannung und Unterhaltung ist dabei gesorgt: Die vier Teams treten gegeneinander in einem Parcours an. Ziel ist es beim Durchlaufen des Parcours, so viele Becher wie möglich abzufeuern und einzusammeln. Das Team, welches in der vorgegebenen Zeit mehr Becher eingesammelt hat, gewinnt die Runde. Nachdem alle Teams gegeneinander angetreten sind, wird am Ende das Team mit den meisten Punkten zum Sieger der NDBL gekrönt.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die NDBL 2022:

Die NERF-Blaster wecken Teamgeist und den Bewegungsdrang und bieten dadurch zahlreiche Vorteile. Durch das aktive Spielen werden die sozialen Fähigkeiten gefördert und es macht dazu richtig Spaß. Genau diese Intentionen treiben den NERF Teamsport an. NERF steht seit über 50 Jahren für Bewegung und sportlichen Wettkampf. Aus diesem Grund wurde 2018 eine eigene Liga, die NERF Dart Blaster Liga, gegründet.



Ihr habt Lust im eigenen Garten mit euren Freunden oder eurer Familie spannende NERF-Wettkämpfe zu veranstalten? Dann kommt hier eure Chance, denn wir verlosen in Zusammenarbeit mit Hasbro drei coole NERF-Blaster in diesem Gewinnspiel.

Die Preise der Woche:

dreimal je einen NERF Dart Blaster aus dem Hause Hasbro

Alles rund um den NERF Teamsport sowie natürlich alle Videos zur NERF Dart Blaster Liga 2022 gibt es unter www.nerf-teamsport.de, dem NERF Teamsport YouTube-Kanal sowie auf den Social Media- Kanälen der einzelnen Teilnehmer:innen.