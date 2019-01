Neues Jahr – Neues Glück! Auch in 2019 möchten wir euch regelmäßig die Möglichkeit zu spannenden Gewinnspielen bieten und den Anfang macht eine tolle Aktion in Zusammenarbeit mit Nintendo Deutschland. Passend zum Release des Jump and Run-Hits New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch habt ihr die Möglichkeit euch eines der Spiele in unserem aktuellen Gewinnspiel zu sichern, doch dafür solltet ihr eine gute Spürnase an den Tag legen!

Das könnt ihr diesmal gewinnen

New Super Mario Bros. U Deluxe ist der neueste Jump and Run-Hit für die Nintendo Switch. Der ursprüngliche Nintendo Wii U-Titel präsentiert sich auf der Hybrid-Konsole sprichwörtlich im Deluxe-Gewand und bietet alle Inhalte des Original-Spiels und des Add-On’s New Super Luigi U. Somit dürft ihr euch mit Mario und seinen Freunden in sage und schreibe 164 fantasievollen 2D-Leveln austoben und Prinzessin Peach aus den Fängen von Oberbösewicht Bowser befreien.

Neben Super Mario, Luigi und Toad sind in der Neuauflage auch Mopsie und erstmals auch Toadette spielbar. Letztere verwandelt sich mit dem neuen Item „Superkrone“ in Peachette und kann so Doppelsprünge vollführen und elegant über Abgründe schweben. Aber auch Mopsie hat es faustdick hinter den Ohren. Das Schlitzohr bietet sich vor allem für Neueinsteiger an, da Mopsie keinen Schaden durch Feinde erleidet und somit mit weniger Gefahren konfrontiert wird als die anderen Charaktere. Kein Wunder also, dass sich Mopsie auch an unseren Wachen vorbeigeschlichen hat und nun Mittelpunkt unserer Gewinnspielaktion ist.

dreimal je ein Exemplar des Nintendo Switch-Spieles New Super Mario Bros. U Deluxe

Teilnahmebedingungen:

Um an der aktuellen Aktion teilzunehmen müsst ihr eure Spürnase unter Beweis stellen und Mopsie finden. Richtig gelesen: Der kleine Racker ist ausgebüxt und treibt sich nun auf unserer Webseite herum. An insgesamt fünf Stellen bzw. Seiten hat sich Mopsie versteckt und versucht dort unsere Artikel zu klauen. Nun liegt es an euch den knuffigen Dieb aufzuspüren und uns die entsprechenden Links als Fundorte zu übermitteln, damit wir Mopsie wieder einfangen können. Wer ein gutes Auge hat, wird mit Sicherheit einen Mopsie direkt entdecken, doch die anderen findet ihr ganz sicher auch ohne Tipp.

Als kleine Suchhilfe, haben wir hier ein Fahndungsfoto von Mopsie für euch:

Habt ihr alle Fundorte gefunden, dann sendet diese bitte per E-Mail und dem Betreff „New Super Mario Bros. U Deluxe-Gewinnspiel“ bis 25.01.2019 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de. Wir bitten euch bei dem Gewinnspiel wie gewohnt ehrlich zu sein. Ja, auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen: Man merkt es, wenn einige Teilnehmer einfach per Copy & Paste die Lösung von Gewinnspielseiten einreichen und dann nicht einmal beachten, dass nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich ist. Ein bisschen Mühe sollte man sich für ein Gewinnspiel schon machen. 😉

