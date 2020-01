Guten Morgen und ein gesundes neues Jahr für euch! Passend zum Start in das neue Jahrzehnt möchten wir an dieser Stelle auch unsere Weihnachtsgewinnspiele auflösen, bei denen ihr einige tolle Preise von unseren Partnern gewinnen konntet. Wir kontaktieren alle Gewinner(innen) über eine separate E-Mail, sodass die Preise in den nächsten Tagen verschickt werden können.

Bei dieser Aktion gab es zwei Merchandise-Pakete rund um den Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon: Break Point zu gewinnen. Für die Teilnahme musstet ihr uns mitteilen, welches Spiel aus dem Hause Ubisoft ihr in letzter Zeit am liebsten gespielt habt.

„Ich schäme mich ja fast dafür, aber ich habe erst im Sommer Mario + Rabbids: Kingdom Battle in der Gold Edition für mich entdeckt und es dann fast einen Monat lang samt dem DLC durchgesuchtet. Der Crossover ist dem Entwicklerteam super gelungen. Tolle Spielbarkeit, witziger Humor und sehr liebevoll gemacht.“ – Jared S.

„The Division 2 war in diesem Jahr mein Favorit von Ubisoft. Das Spiel macht auch noch jetzt dank der Online-Anbindung und Zusatzinhalte mit Freunden immer wieder Spaß und motiviert zum Spielen. Eine der besten Team-Erfahrungen in den letzten Jahren auf der Xbox One.“ – Tim K.

In der „Wochenend-Aktion“, konntet ihr einmal die aufgemotzte Rollenspiel-Compilation Planescape: Torment: Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition für eure PlayStation 4 gewinnen. Hierbei wollten wir von euch wissen welches Spielelement euch am meisten an einem Rollenspiel gefällt.

„Ein Rollenspiel macht für mich vor allem der große Umfang und die Spieltiefe in Verbindung mit der Charakter- und Talententwicklung aus. Kaum ein Genre schafft es mehr mich in seinen Bann zu ziehen, da man sich mehr und mehr mit den Helden identifizieren kann und diese nach seinen Belieben verbessert. Ich will gar nicht wissen wie viele Stunden ich bereits in Rollenspiele investiert habe. Aber es ist mit Sicherheit schon einiges.“ – Frank

Kurz vor Weihnachten stand mit dem Gewinnspiel mit Astragon ein kleines Highlight auf dem Programm. Diesmal gab es gleich mehrere Gewinnspiel-Pakete zu gewinnen. Als Teilnahmefrage wollten wir diesmal wissen was ihr direkt mit der „Asterix & Obelix“-Serie in Verbindung bringen könnt.

1. Preis: Einmal das Nintendo Switch-Spiel Asterix & Obelix XXL 3 in der Limitierten Edition

„Asterix und Obelix sind für mich einfach meine Kindheit. Ich habe damals die Comic-Filme gesuchtet und immer wieder geschaut. Die Filme sind einfach wunderbar gewesen und boten immer wieder tolle Geschichten. Ich erinnere mich bis heute an viele witzige Anekdoten wie den Passierschein, fliegende Hinkelsteine oder Miraculix, der Obelix immer wieder den Zaubertrank verwehrte.^^“ – Kai S.

2. Preis: Einmal das Nintendo Switch-Spiel: Gear Club Unlimited 2 in der Porsche Edition

„Ich erinnere mich sofort an die Spruch „Die Gallier kommen!“ und die Phrase „Die spinnen die Römer!“ einfach zwei typische Merkmale der Reihe.“ – Katja K.

3. Preis: Einmal das Nintendo Switch-Spiel: BLACKSAD: Under the Skin

„Bei der Reihe denke ich gern noch an den Film Asterix & Obelix in Amerika zurück. Dies war mein Lieblingsfilm der Reihe. Es war einfach sehr unterhaltsam und witzig. Allein weil Obelix so sehr in die junge Indianer Dame verliebt war. Das hat sich irgendwie eingebrannt.“ – Renate

4. Preis: Ein Preispaket rund um den Bus Simulator 18 für den PC mit Tshirt und einem Beutel zum Spiel

„Wenn ich an Asterix und Obelix denke, kommen mir als erstes Dialekte in den Sinn. Denn die Comics wurden in allen möglichen Dialekten umgesetzt, so z.B. „Asterix babbelt Hessisch“. Meine Eltern haben mir die Hefte früher immer gekauft, und es war eine große Freude, sie zusammen zu lesen – und meist kein Wort zu verstehen. xD“ – Lisa

Den Abschluss unseres Weihnachtsgewinnspiel machte Nintendo, die auch noch einmal drei schöne Preise im Aufgebot hatten. Hier wollten wir von euch wissen, welches Nintendo-Spiel euch in den letzten Monaten am meisten gefesselt hat.

1. Preis: The Legend of Zelda: Link’s Awakening mit einem Junger Link amiibo

„Mein Favorit von Nintendo ist in diesem Jahr ganz klar Luigi’s Mansion 3 gewesen auf der Switch. Luigi sein Hotelbesuch ist in meinen Augen ein Best of der ersten beiden Spiele und bietet so viele coole neue Ideen. Es ist abwechslungsreich und was für mich extrem wichtig ist: Es hat einen Ko-op Modus für zwei Spieler. Leider hat man es in gut zehn Stunden durchgespielt, doch mit meiner Freundin haben wir nun einen zweiten Durchlauf gestartet. :)“ – Alexander M.

2. Preis: Super Smash Bros. Ultimate mit einer Piranha Pflanze amiibo

„Für mich war das Highlight von Nintendo ganz klar Fire Emblem: Three Houses. Grund dafür waren die namensgebenden „Häuser“, wo jedes „Haus“ seine eigene spannende Geschichte erzählt und Charaktere mit sich brachte. Auch das für die Serie typische strategische Kampfsystem hat mir viel Spaß gemacht und gab dem Spieler mehr als genug taktische Freiheiten. Zu guter letzt waren es aber noch die Teepartys und allgemein die Interaktionsmöglichkeiten, welche man mit den einzelnen Figuren des Spiels ausführen konnte, die mir mit dem Spiel bis heute noch freudige Stunden bereiten. Als Fire Emblem-Fan ist Three Houses demnach mein Spiel des Jahres aus dem Hause Nintendo.“ – Sandra S.

3. Preis: Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für Nintendo Switch

„Ich habe in diesem Jahr vor allem mit New Super Mario Bros. U + Luigi U auf der Nintendo Switch unglaublich viel Freude gehabt. Wir spielen das Spiel meist zu viert gemeinsam mit unseren Kindern und so hat es sich zu einem festen Bestandteil entwickelt, das wir jede Woche ein paar Level mit der Familie auf der heimischen Couch spielen. Die Kids sind davon natürlich voll begeistert und auch Mama und Papa haben ihren Spaß.“ Yeliz F.

Wir Danken allen Teilnehmern für die Teilnahme und wünschen viel Spaß mit den Preisen! Wer diesmal kein Glück hatte, kann sein Glück noch in unserem Neujahrsgewinnspiel mit Nintendo probieren, bei dem ihr Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch gewinnen könnt!