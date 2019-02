In den letzten Tagen brodelt es kräftig in der Gerüchteküche rund um eine groß angelegte Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Nintendo. Nun wollen unsere Kollegen von „Direct Feed Games“ herausgefunden haben, dass Microsoft nun eine Zusammenarbeit mit Nintendo plane. Diese beinhaltet unter anderem die Portierung von bislang Microsoft-exklusiven Spielen wie Ori and the Blind Forest und der Integration des Xbox Game Pass auf der Nintendo Switch.

Mit Hilfe des Game Pass will Microsoft seine gesamte Spielebibliothek des Game Pass auch Nintendo-Fans anbieten und mittels Streaming zugänglich machen. Dank des xCloud Streaming-Services aus dem Hause Microsoft soll das Vorhaben wohl noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft oder Nintendo gibt es bisher nicht.

Quelle: Dirct Feed Games auf Youtube