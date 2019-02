In der aktuellen Ausgabe des Nintendo Minute-Formates dreht sich alles rund um das kommende Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch. Die beiden Moderatoren Krysta und Kit vergleichen bisher veröffentlichte Szenen aus dem Remake mit der Gameboy Color-Version des Spiels und gehen dabei auf mögliche Änderungen ein.

Das komplette Video seht ihr hier:

Dieses Video ansehen auf YouTube

The Legend of Zelda: Link’s Awakening soll Ende 2019 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Zuletzt wurde sogar über einen möglichen Mehrspieler-Modus in dem Action-Adventure gemunkelt.

Quelle: Nintendo auf Youtube