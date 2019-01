Generation Zero: Releasetermin und Collector’s Edition enthüllt

Das kooperative Open-World-Survivalspiel Generation Zero hat endlich einen Releasetermin. THQ Nordic und die Avalanche Studios haben verraten, dass der Titel am 26. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Generation Zero: Darum geht’s

In Generation Zero verschlägt es euch in eine alternative Realität, angesiedelt im Schweden der 1980er Jahre. Darin erkundet ihr eine offene Welt, die einen kompletten Tag-Nacht-Zyklus mit unvorhersehbarem Wetter bietet. Die Entwickler versprechen ein komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, hochgradig realistischen Klangwelten und einem dynamischen 80er-Jahre-Soundtrack.

In der Welt des Spiels trifft die Zukunft auf die Vergangenheit: Feindliche Maschinen haben die idyllische Landschaft überrannt. Es liegt an euch, zurückzuschlagen und gleichzeitig der Frage nachzugehen, was hier eigentlich passiert. Unter Einsatz kampferprobter Guerilla-Taktiken sollte es euch gelingen, Gegner in kreativen Sandbox-Schlachten wegzulocken, zu beschädigen und zu zerstören.

Alle Gegner folgen einer durchgängigen Simulation und bewegen sich mit klarem Ziel durch die Welt. Falls es euch gelingt, Teile wie Rüstungen, Waffen oder Sensorik zu zerstören, ist dieser Schaden dauerhaft. Gegner tragen diese Beschädigungen auch noch, wenn ihr Ihnen erneut begegnet – egal ob wenige Minuten oder Wochen später.

Generation Zero kann alleine oder im nahtlos übergehenden Koop-Multiplayermodus für maximal vier Mitstreiter gespielt werden. Nur wer zusammenarbeitet und seine einzigartigen Skills geschickt kombiniert, hat eine Chance, in der gefährlichen Welt zu überleben.

Generation Zero erscheint als Standard- und Collector’s Edition

Generation Zero wird als Standard- und Collector’s Edition erscheinen. Die Standard Edition wird für Xbox One und PlayStation 4 für 39,99 € und für PC für 34,99 € erhältlich sein.

Die Collector‘s Edition ist nur bei exklusiven Händlern zum Preis von 79,99 € erhältlich und bietet folgende Inhalte:

Das Spiel im Steelbook

Eine Stoffkarte der Spielwelt

Ein T-Shirt

Eine einzigartige „Generation Zero“-Version einer traditionellen Dalapferd-Statue

Wer das Spiel vorbestellt, bekommt das „Radical Vanity“-Paket mit 12 zusätzlichen Anpassungsoptionen für das Aussehen (wie T-Shirts, Bandanas, legendäre Bomberjacken und mehr) obendrauf.

Ob Generation Zero das Zeug zum Überraschungshit hat, werden wir also ab dem 26. März 2019 wissen.