Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von PlayStation wurde ein umfangreiches Gameplay-Video aus dem aktuellen Racing-Titel Need for Speed: Heat veröffentlicht, welches die Unterschiede zwischen dem Tag- und Nachtsystem des Rennspiels beleuchtet.

In der Nach erwarten euch actionreiche Straßenrennen, während es am Tag etwas „gesitteter“ zugeht und auch die Polizei sich mehr an das Gesetz hält.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Need for Speed: Heat wurde von Ghost Games entwickelt und erscheint am Freitag für PlayStation 4 und Xbox One in Europa.

Quelle: Youtube