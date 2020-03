Unsere Kollegen von Gamefront haben eine aktuelle Top 10-Liste der am meisten vorbestellten Videospiele in Deutschland veröffentlicht. Die Daten basieren auf aktuellen Handelsangaben und wurden im Zeitraum vom 20. bis 26. Februar 2020 erfasst. Während sich Nintendo auf den ersten beiden Plätzen mit seinen März-Neuheiten breitgemacht hat, folgen gleich sechs Neuheiten für die Playstation 4 auf den Rängen drei bis acht. Während die Xbox One nur mit Resident Evil 3 in den Vorbesteller-Charts vertreten ist.

1. ( 1 ) Animal Crossing: New Horizons (Switch, Nintendo)

2. ( 2 ) Pokemon Mystery Dungeon: Retterteam DX (Switch, Nintendo)

3. ( 3 ) Final Fantasy VII Remake (PS4, Square Enix)

4. ( 5 ) Persona 5 Royal (PS4, Atlus)

5. ( 6 ) Sakura Wars (PS4, Sega)

6. ( 4 ) Resident Evil 3 (PS4, Capcom)

7. ( 7 ) One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Bandai Namco)

8. ( 9 ) DOOM Eternal (PS4, Bethesda)

9. ( 8 ) Resident Evil 3 (Xbox One, Capcom)

10.(10 ) Nioh 2 (PS4, Sony)

Quelle: Gamefront