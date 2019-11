Seit vergangenem Freitag ist das kunterbunte Jump and Run New Super Lucky’s Tale auch für die Nintendo Switch in Europa erhältlich. Zunächst könnt ihr euch den Titel nur im eShop herunterladen, doch in wenigen Wochen erscheint auch die Retail-Version des charmanten Hüpf-Abenteuers.

Nun haben die Playful Studios passend zur Veröffentlichung den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht:

Dieses Video ansehen auf YouTube

New Super Lucky’s Tale ist bereits seit einiger Zeit zudem auf der Xbox One verfügbar.

Quelle: Playful Studios auf Youtube