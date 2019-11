Nintendo kann sich aktuell über die Nachfrage zur Hybrid-Konsole Nintendo Switch nicht beschweren. Die Konsole erfreut sich dank hochkarätiger Neuveröffentlichungen wie Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening oder auch Pokémon Schwert und Pokémon Schild weiterhin größter Beliebtheit.

Nun äußerte sich Firmenpräsident Shuntaro Furukawa auf einer Investorenkonferenz zur aktuellen Situation der Nintendo Switch und bekräftigte, dass man seitens des Unternehmens keine Preissenkung der Switch in der kommenden Zeit plane:

„Wir wollen den Wert unserer Produkte bewahren und sie so lange wie möglich zu ihren aktuellen Preisen verkaufen, so dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Pläne für Preissenkungen haben. Da die Profitabilität in Abhängigkeit von den in der Zukunft produzierten Mengen schwanken kann, gehen wir nicht von einer spezifischen Kostensenkung aus.



Wir wollen die Profitabilität verbessern, indem wir die Anzahl der verkauften Einheiten erhöhen und die Hardware der Nintendo Switch-Familie so lange wie möglich verkaufen.“