Am gestrigen Abend hat Nintendo eine neue Nintendo Direct-Ausgabe veröffentlicht, die viele neue tolle Spiele und Projekte für Nintendo Switch enthüllt hat. So dürfen wir uns in den kommenden Monaten über einen neuen DLC zu Mario Kart 8 Deluxe freuen, endlich wieder ein neues Mario Strikers-Spiel genießen und erleben die Wiedergeburt von Wii Sports als Nintendo Switch Sports.

Die gesamte Direct im Video:

Einige der gezeigten Highlights im Überblick:

Nintendo Switch Sports: Der Wii-Klassiker Wii Sports kehrt zurück! In Nintendo Switch Sports schwingen, kicken und pritscht ihr euch zum Sieg in dieser Sportspielsammlung. Ob lokal im heimischen Wohnzimmer oder online: Ganz in der Tradition der klassischen Wii Sports-Serie können Freundinnen, Freunde und die gesamte Familie gemeinsam spielen oder sich gegenseitig herausfordern. Sie treten in sechs Sportarten an, darunter Fußball, Volleyball, Bowling, Tennis, Badminton und Chambara (Schwertkampf). Dank der Bewegungssensoren der Joy-Con setzen Spielfiguren die sportlichen Bewegungen präzise im Spiel um. Der Release ist für den 29. April 2022 geplant. Später im Jahr werden kostenlose Zusatzinhalte wie Golf erscheinen.

Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass: Insgesamt 48 überarbeitete Rennstrecken aus der gesamten Mario Kart-Serie erweitern das Grundspiel als kostenpflichtige Download-Inhalte. Die Veröffentlichung erfolgt bis Ende 2023 in sechs Wellen mit jeweils acht Strecken. Der Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass ist entweder einzeln für 24,99 Euro erhältlich oder als Teil des kostenpflichtigen Abonnements von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket ohne weitere Zuzahlung zu haben. In der ersten Welle können die Kart-Piloten ab 18. März über Strecken wie die Kokos-Promenade (Wii), den Schoko-Sumpf (Nintendo 64)und die Tokio-Tempotour (Mobile) jagen.

Xenoblade Chronicles 3: Im neuen Teil der beliebten Rollenspiel-Serie von Entwickler MONOLITHSOFT tauchen die Spieler in eine riesige Welt ein. Sie schlüpfen in die Rollen von Noah und Mio und geraten mitten in den Streit der beiden verfeindeten Nationen Keves und Agnus. Sechs Heldinnen und Helden aus diesen Reichen erforschen eine neue Welt, die die Zukunft von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles 2 miteinander verbindet. Sie werden Teil einer großen Geschichte, deren zentrales Thema das Leben selbst ist. Xenoblade Chronicles 3 erscheint im September 2022 für Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League Football: Endlich kehrt diese Spielreihe zurück! In knallharten 5-gegen-5-Matches ohne Regeln kehren Mario und seine Freunde zurück auf den Fußballplatz. Wer gewinnen will, muss zu allem bereit sein! Bis zu acht Spieler:innen – vier pro Team – können auf einer Nintendo Switch-Konsole gegeneinander antreten. Darüber hinaus sind Online-Turniere mit bis zu 20 Teilnehmenden möglich, die um den Titel des besten Clubs der Welt kämpfen. Mario Strikers: Battle League Football ist ab 10. Juni für Nintendo Switch zu haben. Die Vorbestellungen im Nintendo eShop beginnen kurz nach der Nintendo Direct-Präsentation.

Quelle: PM Nintendo