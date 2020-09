Passend zum 35. Geburtstag von Nintendo’s Kult-Ikone Super Mario ist am vergangenen Freitag mit Super Mario 3D All-Stars für die Nintendo Switch erschienen. In dem Komplettpaket enthalten sind die drei ersten 3D-Hüpfabenteuer des Klempners, die euch auf eine Zeitreise von Super Mario 64, über Super Mario Sunshine bis hin zu Super Mario Galaxy schickt. Vor wenigen Tagen haben wir bereits unseren Testbericht zur Collection veröffentlicht. Nun habt ihr Dank einer Kooperation mit Nintendo Deutschland die Möglichkeit tolle Preise rund um den Titel zu gewinnen, wenn ihr euren ganz persönlichen Super Mario Moment mit uns teilt.

Das sind die Preise:

1. bis 3. Preis: je einmal das Nintendo Switch-Spiel Super Mario 3D All-Stars mit einem Süßigkeitenpaket von KitKat und Lion für euer Leibeswohl

4. Preis: Ein Süßigkeitenpaket mit Schokoriegeln von KitKat und Lion für euer Leibeswohl

Für eine Teilnahme an unserer Gewinnaktion, wollen wir diesmal von euch wissen, was euer ganz persönlicher „Super Mario Moment“ mit einem der drei Titel war. Welches der Spiele hat euch besonders begeistert oder an welchen Moment könnt ihr euch noch besonders gut erinnern? Teilt uns eure Gedanken sehr gern per E-Mail mit, um im Lostopf für einen der vier Preise zu gelangen. Teilt uns eure Wahl via E-Mail mit und sendet diese mit dem Betreff: „Super Mario Moment“ bis Sonntag, den 4. Oktober 2020 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 4. Oktober um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles