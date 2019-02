Apex Legends: Neue Waffe erscheint heute

Mit Apex Legends hat Respawn Entertainment einen echten Geheimtipp in Sachen Battle Royale-Spiele auf den Markt geworfen. In einem von uns kürzlich veröffentlichten Guide, haben wir uns mit den Waffen des Shooters beschäftigt. Jetzt soll das Arsenal am heutigen Tag mit einer neuen Waffe ergänzt werden. Die Waffe hört auf den Namen Havoc und reiht sich scheinbar unter der Kategorie der Sturmgewehre ein. Die Besonderheit dabei ist, dass ihr neben dem obligatorischen Dauerfeuer, wohl einen Schuss aufladen könnt.

Hier der Tweet dazu:

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King’s Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWn — Apex Legends (@PlayApex) 19. Februar 2019

Quelle