Vergangene Nacht war es einmal mehr so weit. Nintendo hat eine neue Nintendo Direct ausgestrahlt. Diesmal wurden vor allem Spiele und Neuheiten präsentiert, die vorrangig im Winter 2021/2022 erscheinen sollen. Die wichtigsten Neuigkeiten haben wir an dieser Stelle kurz und kompakt für euch zusammengetragen:

Lust lieber die gesamte Präsentation zu sehen? Dann geht es über diesen Link zum Video auf YouTube: Nintendo Direct – 24.09.2021

Zusammenfassung:

Nintendo hat in der Präsentation erstes Material und neue Szenen zu Exklusivspielen wie Bayonetta 3 , Splatoon 3 und das 3D-Jump-’n’-Run Kirby und das vergessene Land veröffentlicht

, und das 3D-Jump-’n’-Run veröffentlicht Download-Inhalte stehen für Monster Hunter Rise (großes Update mit dem Namen Sunbreak erscheint im Sommer 2022) und Mario Golf: Super Rush (bereits jetzt zum Download erhältlich: zwei neue Kurse und zwei neue Charaktere) in den Startlöchern

(großes Update mit dem Namen erscheint im Sommer 2022) und (bereits jetzt zum Download erhältlich: zwei neue Kurse und zwei neue Charaktere) in den Startlöchern Eine neue Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft ermöglicht den Zugriff auf eine wachsende Sammlung klassischer Nintendo 64- und SEGA Mega Drive-Spiele und beinhaltet alle bereits bestehenden Vorteile des Dienstes, wie den Zugang zu NES- und Super NES-Titeln, exklusiven Spielen wie TETRIS 99, PAC-MAN 99 und vieles mehr

zudem wird in Kürze sowohl ein Nintendo 64- als auch ein SEGA Mega Drive-Controller erscheinen

SQUARE ENIX kündigte zahlreiche spannende Neuheiten an wie Voice of Cards: The Isle Dragon Roars , Chocobo GP und TRIANGLE STRATEGY

, und Dazu kommen Remakes und Sammlungen nostalgischer Klassiker, etwa die HD-Neuauflagen von Actraiser Renaissance, Shadowrun Trilogy und die Castlevania Advance Collection mit Serien-Klassikern aus der Game Boy Advance- und Super NES-Ära

Weitere Highlights der Präsentation im Überblick:

Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket: Ab Ende Oktober gibt es eine neue Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, die Spieleklassiker für Nintendo 64 und SEGA Mega Drive umfasst. Die Auswahl an Spielen soll in Zukunft erweitert werden. Ausgewählte Titel wie Mario Kart 64 lassen sich erstmals auch mit bis zu vier Spielern online spielen.

Start-Line-up der Nintendo 64-Spiele:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Kommende Nintendo 64-Titel (weitere werden folgen!)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Start-Line-up der SEGA Mega Drive-Titel

Sonic the Hedgehog

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV: The End of the Millenium

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Umfangreichere Details zu ausgewählten Spielen:

Kirby und das vergessene Land: Das nächste Kirby-Abenteuer auf Nintendo Switch erscheint in 3D! In diesem neuen Jump ’n‘ Run können sich die Spieler frei bewegen und Kirbys bekannte Spezial-Power nutzen. Diesmal erkundet der Titelheld eine geheimnisvolle Welt voller Relikte einer untergegangenen Zivilisation. Was er dabei entdeckt, finden seine Fans heraus, wenn Kirby und das vergessene Land im Frühjahr 2022 für Nintendo Switch erscheint.

Bayonetta 3: Ein neues Video zeigte erstmals Spielszenen der stylischen, actionreichen Fortsetzung. Es enthüllte den neuen Look von Bayonetta sowie neue Techniken, beispielsweise ihre Fähigkeit, Dämonen direkt zu kontrollieren. Bayonetta 3 wird die Nintendo Switch-Fans im Jahr 2022 verhexen.

MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK: Aktuell arbeitet Capcom an einer gigantischen Erweiterung für MONSTER HUNTER RISE für Nintendo Switch. Fans des Action-Abenteuers dürfen sich auf eine neue Handlung, neue Jagdgebiete und Monster, frische Jagdaktionen und einen neuen Quest-Rang freuen. Die Veröffentlichung von MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK ist für Sommer 2022 geplant.

Animal Crossing: New Horizons-Update: Ein neues kostenloses Update für Animal Crossing: New Horizons wird ab November verfügbar sein. Weitere Details dazu gibt es im Oktober in einer Animal Crossing: New Horizons Nintendo Direct.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Erweiterungspass Welle 2: Ab 29. Oktober dürfen sich Action-Fans auf neue Herausforderungen in Hyrule freuen! Die zweite Welle an spannenden Zusatzinhalten für den Erweiterungspass zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung lockt mit einem neuen spielbaren Charakter-Duo, zusätzlichen Schlachten und einer emotionalen Handlung. Spieler:innen verteidigen Hyrule nun auch in der Rolle des schrulligen Teams Purah & Robelo mithilfe antiker Technologie und erleben, wie die Arena, das Dorf Kakariko und andere Orte 100 Jahre vor den Geschehnissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild aussahen. Während der Kampf um Hyrules Zukunft weitergeht, erfahren sie zudem in packenden Zwischensequenzen mehr über die Recken und den geheimnisvollen Wächter. Wer sich jetzt den Erweiterungspass zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zulegt, hat damit auch Zugriff auf alle bereits verfügbaren Download-Inhalte aus Welle 1.

Quelle: PM Nintendo // Nintendo Deutschland auf YouTube