Splatoon 2: Wählt beim neuen Splatfest (Spring-Fest) zwischen Hase und Schildkröte

In der Zeit vom 19.04. bis zum 21.04.2019 findet ein neues Splatfest, das sogenannte Spring-Fest, bei Nintendos Shooter Splatoon 2 auf der Nintendo Switch statt. Dabei dürft ihr euch ganz klassisch in das jeweilige Outfit der von euch gewählten Partei werfen und versucht wahlweise im Team oder alleine so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Im Fokus steht dabei dieses Mal die Wahl zwischen Hasen und Schildkröten.

Start- und Endpunkt

Das Splatfest startet zu unserer Zeit am 19.04. um 23:00 Uhr und geht bis zum 21.04. um 23:00 Uhr. Außerdem verrät ein Tweet von Splatoon News, dass es auch eine spezielle „Spring-Collection“ geben wird:

NEWS: A special 48 hour worldwide Splatfest, SpringFest, has been announced! pic.twitter.com/SlkJmYk3Ga — Splatoon News (@SplatoonNews) March 30, 2019

NEWS: First look at the spring-colored gear that will release to coincide with the special Splatfest! pic.twitter.com/Yoa9i0babH — Splatoon News (@SplatoonNews) March 30, 2019

NEWS: The theme will be Tortoise vs Hare! pic.twitter.com/A6PHAfLkNP — Splatoon News (@SplatoonNews) March 30, 2019

Ansonsten erwarten euch natürlich die obligatorischen Muscheln und das jeweilige Team lässt sich ebenso klassisch an der Werbetafel in Inkopolis wählen.

