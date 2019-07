Yo-kai Watch 4 erscheint im Westen für die Nintendo Switch

Obwohl schon lange klar war, dass es ein Yo-kai Watch 4 geben wird, stand dennoch in den Sternen, ob es auch eine lokalisierte Fassung für den Westen geben wird. Dies wurde jetzt auf der Anime Expo 2019 von Level-5 bestätigt. Der ganze Titel des Spiels lautet übrigens Yo-kai Watch 4: We’re Looking Up at the Same Sky und spielt auf die unterschiedlichen Dimensionen des Spiels an. Außerdem wird es mit dem Yo-ki ein neues Feature geben. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Kampfsystem, wodurch jetzt auch Menschen mit der Hilfe der Yo-kai Watch neben ihren Yo-kai am Kampf teilnehmen. Kämpfende Menschen mit der Yo-kai Watch werden im Spiel Watcher heißen.

Gameplay-Video:

