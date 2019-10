Weitere Kanto Pokémon mit Gigadynamax-Form

In einem neuen Trailer zu Pokémon Schwert & Schild sind weitere Gigadynamax-Formen aufgetaucht. Alle der gezeigten Pokémon gehören zur ersten Generation. Solltet Ihr einen Spielstand von Let’s Go Evoli oder Pikachu haben, erhaltet Ihr das jeweilige Pokémon im neuesten Ableger aus dem Hause Game Freak. Um ein „langes“ Mauzi zu erhalten müsst Ihr den Titel bis zum 15.01.2020 erwerben. Als weitere Pokémon mit der Gigadynamax-Form wurden Smettbo als auch Glurak gezeigt. Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15.11.2019 für die Nintendo Switch.

