In Dead by Daylight schlüpft ein Spieler in die Rolle eines Serienmörders und versucht die anderen Spieler in spannenden Online-Matches vor der Flucht zu hindern. Seither wurde das Spiel immer wieder durch verrschiedene Filmikonen wie Michael Meyers aus Halloween oder Jigsaw von Saw erweitert. Mit Ash aus Ash Vs Evil Dead soll jetzt eine weitere Filmfigur, dieses Mal aber als flüchtender Überlebender, dem Repertoire hinzugefügt werden.

Hier ist der Trailer:

