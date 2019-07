Am Freitag ist das vielversprechende Sea of Solitude von Electronic Arts und dem deutschen Entwicklerstudio Jo-Mei Games für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Als Spieler begleitet man in dem Abenteuer die Protagonistin Kay auf ihrer persönlichen Reise durch eine geheimnisvolle, überflutete Stadt. Während man ihr dabei hilft, ihre Einsamkeit zu überwinden, erleben die Spieler eine berührende Geschichte voller Dunkelheit, Licht und Symbolkraft.

Passend dazu gibt es auch einen Launch-Trailer zum Spiel, den wir euch an dieser Stelle präsentieren möchten:

Sea of Solitude ist für PlayStation 4 und Xbox One ab sofort als Download erhältlich.

Quelle: PM Electronic Arts