Super Mario Maker 2 Guide: So schaltet ihr die zwei geheimen Power-Ups frei

Super Mario Maker 2 ist heute offiziell für die Nintendo Switch erschienen und auch in diesem Abenteuer, wo sich Mario damit befasst das Schloss der Prinzessin neu aufzubauen, wartet das ein oder andere Geheimnis darauf, von euch entdeckt zu werden. Darunter fallen auch zwei geheime Power-Ups. Zum einen gibt es den Super-Hammer, der Mario in Baumeister-Mario verwandelt, zum anderen die Superball-Blume, welche Mario in in Superball-Mario verwandelt. Wie ihr beide Sachen für den Bau-Modus freischaltet, wo ihr sie verwenden könnt und was die Sachen im Detail bewirken, wollen wir euch nachfolgend in unserem Guide verraten.

Abenteuer-Modus durchspielen lohnt sich

So gilt es den Abenteuer-Modus zu beenden und Peach’s Schloss komplett wieder aufzubauen. Ist das geschafft, müsst ihr eigentlich nur noch den Abspann abwarten und dann sollte das Super-Hammer Power-Up für den Bau-Modus freigeschaltet werden.

Der Super-Hammer kann nur im Spielstil Super Mario 3D-Welt „Extra Game Style“ verwendet und platziert werden.

kann nur im Spielstil verwendet und platziert werden. Mithilfe des Super-Hammers wird Mario zu Baumeister-Mario und kann den Hammer nutzen um Blöcke zu zerschlagen: Block Harter Block ? Block Versteckter Block Eisblock Eiszapfen Kisten Stachelig Hop-Chop Thwomp Trockene Knochen Gräten Lavablase Boo Peepa Bullet / Banzai Bill

wird zu und kann den Hammer nutzen um Blöcke zu zerschlagen: Außerdem kann Builder-Mario auch M-Kisten erschaffen und diese beispielsweise stapeln um höhere Ebenen zu erreichen.

Für die Superball-Blume haltet die Augen nach dem Auftrag „Spiny Shell Smashers“ offen

Innerhalb des Abenteuer-Modus werdet ihr zu dem besagten Auftrag geleitet. Schließt diesen ab und einer der violetten Toads wird die harten Blöcke unter den drei schwebenden ?-Kästen zerstören. Springt im Anschluss unter den mittleren ?-Block und ihr werdet das Superball-Blume Power-Up für den Bau-Modus freischalten.

Die Superball-Blume findet ihr bei der Feuerblume . Wählt diese aus und wandelt sie in die Superball-Blume um. Das Power-Up kann nur im Spielstil Super Mario Bros. verwendet und platziert werden.

findet ihr bei der . Wählt diese aus und wandelt sie in die um. Das Power-Up kann nur im Spielstil verwendet und platziert werden. Mario wird nach dem Einsammeln zu Superball-Mario und kann ähnlich wie mit der Feuerblume „Feuerbälle“ verschießen. In diesem Fall sind das aber Superbälle, welche viel schneller fliegen als ihre feurigen Artgenossen und von den Wänden abprallen können. Zudem kann Mario immer nur einen dieser Bälle auf die Reise schicken.

wird nach dem Einsammeln zu und kann ähnlich wie mit der „Feuerbälle“ verschießen. In diesem Fall sind das aber Superbälle, welche viel schneller fliegen als ihre feurigen Artgenossen und von den Wänden abprallen können. Zudem kann Mario immer nur einen dieser Bälle auf die Reise schicken. Sogar die Musik verändert sich, wenn das Power-Up eingesammelt wird.