Bandai Namco hat heute eine Demo zum kommenden Little Nightmares II auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ihr könnt also ab sofort einen Blick auf das bevorstehende Abenteuer werfen. Die Demo umfasst Monos Reise durch das Wildnis-Level. Zusätzlich wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, den wir euch an dieser Stelle präsentieren möchten:

Physische Pre-Orders der Day-One- und TV-Edition sind weiterhin bei teilnehmenden Händlern möglich. Die TV-Edition beinhaltet eine Fülle an zusätzlichen Inhalten, wie dem kompletten Soundtrack, einem Diorama mit Six und Mono, einem Steelbook-Case, einem Artbook und Stickern.

