Turnierhinweis: Super Smash Bros. Ultimate Tournament „Summer Slap“

In der Facebookgruppe Nintendo Switch 4ever! findet am kommenden Freitag, den 05. Juli von 20.45 bis 23.45 Uhr ein Turnier statt. Manuel Wiese und Marcial Giesemann laden zu ein paar Runden Super Smash Bros. Ultimate ein. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit zu üben, bevor es los geht. Mitmachen lohnt sich, denn es winken verschiedene Preise, unter anderem das Spiel Travis Strikes Back für Nintendo Switch, ein Animal Crossing Amiibo von Melinda und ein schmucker Nintendo Labo Schlüsselanhänger.

Wie kann teilgenommen werden?

Für die Teilnahme müsst ihr lediglich der Facebookgruppe Nintendo Switch 4ever! beitreten und dort der Turnierveranstaltung „Summer Slap“ zusagen. Die Regeln des Turniers werden dann am Veranstaltungstag bekannt gegeben.