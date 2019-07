Spiele Neuerscheinungen im August für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Ein Sommer voller Highlights

Während draußen ein Hitzerekord den anderen jagt, glühen in den Wohnzimmern die Konsolen. Denn auch im August ist vom Sommerloch keine Spur und es gibt wieder richtige Highlights, wenn auch vorwiegend gegen Ende des Monats. Im Folgenden präsentieren wir euch unsere vier heißesten Kandidaten, sowie eine Auflistung der uns bekannten Konsolenspiele im August.

Die Highlights im August

Astral Chain – Nintendo Switch, Action/Adventure, 30.08.2019 (Platinum Games, Nintendo)

Platinum Games sind bekannt für flotte Actionspiele und genau in diese Kerbe schlägt auch Astral Chain. Als wahlweise männlicher oder weiblicher Polizist verteidigen wir die Stadt „The Art“ gegen Chimeras, welche durch Dimensionsportale einfallen. Zur Hilfe stehen uns die sogenannten Legions. Diese sind an den Protagonisten gebundene Gegenstücke zu den Chimeras und dienen uns als Kampfgefährten. Das Kampfsystem wirkt fordernd und flott und wir sind sehr gespannt darauf, ob der Nintendo Switch exklusive Titel unsere hohen Erwartungen erfüllen kann.

Control – PS4/Xbox One, Shooter/Adventure, 27.08.2019 (Remedy/505 Games)

Control stammt von den Machern der Max Payne-Reihe Remedy Games, die zuletzt Quantum Break entwickelt haben. Wir übernehmen die Kontrolle über die mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Jesse Faden, die das Hauptquartier des Federal Bureau of Control in Metroidvania Manier durchstreift und sich gegen das paranormale Phänomen „The Hiss“ verteidigen muss. Das alles klingt sehr abgedreht, aber wenn Remedy Games eines bewiesen haben, dann, dass sie ein Händchen für gute Stories und Action Feuerwerke vom Feinsten haben.

Oninaki – PS4/Nintendo Switch, RPG, 22.08.2019 (Tokyo RPG Factory/Square Enix)

RPG Freunde sollten einen Blick auf Oninaki werden, dem neuesten Spiel der Entwickler von I am Setsuna und Lost Sphear. In diesem spielt ihr den Wächter zwischen der Welt der Lebenden und der Toten Kagachi. Mit Hilfe von Dämonen kämpft sich dieser durch Unmengen an Gegnern, muss aber auch schwierige Entscheidungen treffen. Dank der diese Woche erschienenen Demo könnt ihr euch übrigens bereits jetzt ein Bild von Oninaki machen.

Men of Medan – PS4/Xbox One, Horror/Adventure, 30.08.2019 (Supermassive Games/Bandai Namco)

Supermassive Games landeten 2015 mit dem PS4 exklusiven Until Dawn einen Hit. Die Mischung aus Teenie Horror mit vielen zu treffenden Entscheidungen, die letztendlich bestimmten, wer am Ende überlebt, kam so gut an, dass gleich an einer ganzen Reihe neuer Spiele gearbeitet wird. Men of Medan funktioniert dabei sehr ähnlich wie Until Dawn, bietet zusätzlich aber einen richtigen Koop Aspekt. Wie gruselig das Spiel und wie gut die Geschichte dabei ist, erfahren wir Ende August.

Nintendo Switch

Chroma Squad – 01.08.2019

Pandemic – 01.08.2019

Standby – 01.08.2019

Hamsterdam – 01.08.2019

Omega Labyrinth Life – 01.08.2019

The Church in Darkness – 02.08.2019

DC Universe Online – 06.08.2019

The Forbidden Arts – 07.08.2019

Pillars of Eternity – 08.08.2019

The Lord of the Rings: Living Card Game – 08.08.2019

Subdivision Infinity DX – 08.08.2019

The Alliance Alive HD Remastered – 10.08.2019

Friday the 13th: The Game – 13.08.2019

Never Give Up – 13.08.2019

Fell Seal: Arbiter´s Mark – 14.08.2019

Tactics V: Obsidian Brigade – 15.08.2019

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – 20.08.2019

Rad – 20.08.2019

Oninaki – 22.08.2019

Headspun – 28.08.2019

Bubsy: Paws on Fire! – 29.08.2019

Remothered: Tormented Fathers – 30.08.2019

Astral Chain – 30.08.2019

The Ninja Saviors: Return of the Warriors – 30.08.2019

Pine – 31.08.2019

PlayStation 4

Omega Labyrinth Life – 01.08.2019

Doughlings: Invasion – 01.08.2019

The Church in Darkness – 02.08.2019

Madden NFL 20 – 02.08.2019

Metal Wolf Chaos XD – 06.08.2019

Age of Wonders: Planet Fall – 06.08.2019

The Lord of the Rings: Living Card Game – 08.08.2019

Subdivision Infinity DX – 08.08.2019

The Alliance Alive HD Remastered – 10.08.2019

Ancestors Legacy – 13.08.2019

Train Sim World 2020 – 15.08.2019

Remnant: From the Ashes – 20.08.2019

Rad – 20.08.2019

Oninaki – 22.08.2019

Black Desert – 22.08.2019

Life is Strange 2: Episode 4 – 22.08.2019

Wreckfest – 27.08.2019

Control – 27.08.2019

Headspun – 28.08.2019

The Dark Pictures Anthology: Men of Medan – 30.08.2019

The Ninja Saviors: Return of the Warriors – 30.08.2019

Xbox One

Pandemic – 01.08.2019

The Church in Darkness – 02.08.2019

Madden NFL 20 – 02.08.2019

Metal Wolf Chaos XD – 06.08.2019

Age of Wonders: Planet Fall – 06.08.2019

The Forbidden Arts – 07.08.2019

Must Dash Amigos – 07.08.2019

The Lord of the Rings: Living Card Game – 08.08.2019

Subdivision Infinity DX – 08.08.2019

Ancestors Legacy – 13.08.2019

Train Sim World 2020 – 15.08.2019

Hunt: Showdown – 20.08.2019

Remnant: From the Ashes – 20.08.2019

Rad – 20.08.2019

Life is Strange 2: Episode 4 – 22.08.2019

Wreckfest – 27.08.2019

Control – 27.08.2019

Headspun – 28.08.2019

The Dark Pictures Anthology: Men of Medan – 30.08.2019

Blair Witch – 30.08.2019