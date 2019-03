Apex Legends: Dataminer finden Hinweise auf acht weitere Charaktere

Momentan dürfte Apex Legends in aller Munde sein. Umso weniger verwunderlich ist es, dass zahlreiche Dataminer versuchen an neue Informationen des Battle-Royale-Shooters heranzukommen. So soll es dem Dataminer Schrugtal gelungen sein noch nicht angekündigte Zeichen und Symbole durch ausführliches Analysieren der Patch-Dateien zu entdecken. Dabei ist aber noch nicht bekann, was die einzelnen Charaktere können.

Der Reddit-Benutzer FrozenFroh hat zudem die gesamte Liste mit ihren Namen und Modellen auf dem offiziellen Apex Legends Subreddit veröffentlicht. Auch die zuvor durchgesickerten Helden Octane und Wattson sind dabei gelistet.

Die Namen der Figuren sind sehr vage und können alles bedeuten, weshalb es schwer zu spekulieren ist, was diese Charaktere schlussendlich sein werden. Anders war es bei dem Held Octane, dieser hatte nämlich ein paar mehr Informationen. So wusste man, dass sie die Fähigkeit besitzen würde, sich und andere Champions zu verstärken

Finding this stuff by no means confirms that it’ll ever come out. At best you should treat any posts about this as a rumor and the real info will come from us when we’re ready to show off what’s coming next. Thank you to everyone for staying patient through this and hang tight. We’re excited to get Season 1 kicked off and having you grinding on that Battle Pass with a new Legend to master soon.