Bis vor kurzem war noch unbekannt ob es Shiny Alola-Formen in Pokémon Let’s Go gibt oder nicht. Jetzt haben wir die Bestätigung und zeigen euch im folgenden wie und wo ihr an diese Versionen von Vulpix und Co. rankommt.

Vorbereitung

Zuerst ist zu erwähnen, dass weder eine Chain noch Lockparfüm Einfluss auf die Shinychance hierbei haben. Lediglich der Schillerpin erhöht die Wahrscheinlichkeit. Den Schillerpin erhaltet ihr, wenn ihr den Pokedex vervollständigt habt Prismania City. Mit dem Schillerpin macht ihr aus einer Wahrscheinlichkeit von 0,0244% eine Wahrscheinlichkeit von 0,0733%.

Rattfratz #019

Getauscht wird es im Pokécenter von Azuria-City gegen ein normales Rattfratz.

Fundorte

Route 5

Route 6

Route 7

Route 8

Route 9

Route 10

Route 11

Route 16

Route 17

Route 18

Route 21

Route 22

Raichu #026

Getauscht wird es im Pokécenter von Saffronia-City gegen ein Kantonisches-Raichu. Zuerst wird ein Pikachu zum entwickeln benötigt, danach ein Donnerstein den es für 4.500 in Prismania City gibt.

Fundorte

Vertania-Wald

Sandan #027

Getauscht wird es im Pokécenter von Prismania-City. Hierbei ist zu erwähnen, dass wilde Kantonische Sandan nur in der Pikachu Version erscheinen. Eine alternative wäre das fangen ind Pokemon Go um es anschließend zu übertragen.

Fundorte

Route 3

Route 4

Vulpix #037

Getauscht wird es im Pokécenter von Prismania-City. Hierbei ist zu erwähnen, dass wilde Kantonische Vulpix nur in der Evoli Version erscheinen. Eine alternative wäre das fangen ind Pokemon Go um es anschließend zu übertragen.

Fundorte

Route 5

Route 6

Route 7

Route 8

Digda #050

Euren Tauschpartner findet ihr im Pokécenter von Lanvandia-City.

Fundorte

Digdas-Höhle

Mauzi #052

Getauscht wird das Mauzi im Pokécenter auf der Zinnoberinsel. Mauzi ist Editionsexklusiv und nur auf der Evoliversion vorzufinden. Für Pikachu Spiler gilt hier wieder der Pokemon Go Tipp.

Fundorte

Route 24

Route 25

Kleinstein #074

Ein Kleinstein in der Alola-Form erhält man im Tausch im Pokécenter in Orania-City.

Fundorte

Azuria-Höhle

Siegesstraße

Felstunnel

Mondberg

Sleima #088

Das kleine Sleima wird auf der Pikachuversion exklusiv auf der Zinnoberinsel gesucht. der Tauschpartner befindet sich wie immer im Pokécenter und für die Evolispieler gilt der Pokemon Go Tipp.

Fundorte

Pokémon-Haus

Kraftwerk

Kokowei #103

Euren Tauschpartner für ein Alola-Kokowei befindet sich auf dem Indigo-Plateu. Um ein Kokowei zu erhalten muss zuerst ein Owei gefangen werden. Im Anschluss wird es mittels Blattstein aus Prismania City entwickelt. Der Blattstein kostet wieder 4.500 Pokedollar.

Fundorte

Route 23

Knogga #105

Getauscht wird euer kleiner Freund in Fuchsania-City. Um ein Knogga zu erhalten muss allerdings ein Tragosso gefangen werden und durch leveln auf Stufe 28 entwickelt werden.

Fundorte

Pokémon-Turm

Felstunnel

Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Shiny-Jagd