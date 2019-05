Capcom hat für die Nintendo-Fans heute eine kleine Überraschung parat. Wie das Unternehmen heute via Twitter mitteilte wird der PlayStation 2-Klassiker Devil May Cry in diesem Sommer auf der Nintendo Switch erscheinen. Genaue Details zur Umsetzung sowie eine Angabe, ob das Spiel auch auf einer Cartridge im Handel erscheint fehlen bisher.

Devil May Cry erschien ursprünglich im Jahr 2001 auf der PlayStation 2.

Quelle: Capcom