Am heutigen Abend wird die zehnte Saison in Rocket League enden. Gegen 19:00 solltet Ihr eure Belohnungen einstreichen können. Wie in Season 7 wird es je nach Rang eine Torexplosion geben. Wir haben im folgenden alle Belohnungen augelistet und freuen uns auf den Start der Season 11.

Saison 10 Belohnungen

Je nach Rang könnt ihr folgende Belohnungen erhalten:

Bronzebelohnung:

Saison 10 – Bronze Goal Explosion

Silberbelohnung:

Saison 10 – Silber Goal Explosion

Goldbelohnung:

Saison 10 – Gold Goal Explosion

Platinbelohnung:

Saison 10 – Platin Goal Explosion

Saison 10 – Gold Goal Explosion

Diamantbelohnung:

Saison 10 – Diamant Goal Explosion

Championbelohnung:

Saison 10 – Champion Goal Explosion

Grand Championbelohnung:

Saison 10 Grand Champion Ingame Titel

