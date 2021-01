Nintendo hat einen brandneuen Trailer zu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury veröffentlicht, welches am 12. Februar 2021 in Deutschland exklusiv für Nintendo Switch erscheinen soll. In dem Video wird der brandneue Zusatzinhalt Bowser’s Fury vorgestellt, der einige Neuerungen bieten wird. Welche dies sind erfahrt ihr in folgendem Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem neuen Spielmodus müssen Super Mario und Bowser Jr. zusammen arbeiten, um einen entfesselten Bowser zu stoppen, der so mächtig wie noch nie zuvor ist.

Quelle: Nintendo DE auf Youtube