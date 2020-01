Das Jahr 2020 ist da! Wir in jedem Jahr startet man ja mit dem einen oder anderen Vorsatz in das neue Jahr. In diesem Jahr wollen wir euch mit freundlicher Unterstützung von Nintendo Deutschland dabei unterstützen gegen den Winterspeck vorzugehen und verlosen zweimal das innovative Fitness-Spiel Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch. In unserem Testbericht konnte uns der Titel schon überzeugen und avancierte zu einem unserer Überraschungshits des Spiele-Jahres 2019. Nun könnt ihr euch dank des Gewinnspieles und etwas Glück auch ein Bild von dem Titel machen.

Das sind die Preise:

zweimal je ein Exemplar von Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Ring Fit Adventure verknüpft auf innovative Art und Weise die Elemente eines klassischen Rollenspieles mit den Aspekten einer Fitness-Software. So könnt ihr beispielsweise die Fertigkeiten eures Charakters verbessern, in Leveln aufsteigen oder auch neue Angriffe lernen, um euch in den rundenbasierten Kämpfen gegen eure Widersacher zur Wehr zu setzen. Ein paar bewegte Impressionen zum Nintendo Switch-exklusiven Spiel erhaltet ihr in dem folgenden Trailer:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Wir wollen nun von euch Wissen, welches Spielelement euch von Ring Fit Adventures am meisten fasziniert und warum? Begründet eure Wahl bitte mit zwei bis drei Sätzen und sendet diese per E-Mail an uns. Verseht eure E-Mail mit dem Betreff „Neujahrsgewinnspiel 2020 mit Nintendo“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für die Teilnahme habt ihr dabei bis Mittwoch, den 08.01.2020 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 08. Januar 2020 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles